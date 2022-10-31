وزير التعليم: أهمية استثمار الكفاءات والطاقات العلمية للارتقاء بالجامعات

وقال وزير التعليم خلال استقباله عددا من رؤساء الجامعات ووفدا أكاديميا مختصا بالمجال الطبي، بحسب بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكفاءة والنزاهة من أهم المعايير التي ينبغي اعتمادها لتعزيز بيئة الجامعات، لافتا الى أن النتائج المتوخاة والوصول إلى الأهداف المرسومة ترتبط بتمكين الإدارات الكفؤة والنزيهة من زمام المسؤولية التعليمية".واستمع وزير التعليم، الى "الآراء والمقترحات التي تقدم بها الضيوف مؤكدين في الوقت نفسه أن المؤسسات الجامعية العراقية باتت بيئة علمية تتسم بالتفاعل والتكيف مع المتغيرات".