من هو وزير النفط الجديد حيان عبدالغني؟

نال وزير النفط العراقي الجديد حيان عبدالغني عبدالزهرة السواد ثقة مجلس النواب، ليتقلّد المسؤولية خلفًا للوزير السابق إحسان عبدالجبار.







وكان وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار إسماعيل، قد أكد في تصريحات متلفزة قبل أيام، أنه "لا يعرف مصيره في الحكومة الجديدة" وإن كان سيوجد بها أم لا.



مَن هو حيان عبدالغني، وما يمكن أن يقدّمه هذا الوزير في المدة الزمنية المقبلة؟



حيان عبدالغني عبدالزهرة من مواليد عام 1958 في البصرة، حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية عام 1979 من جامعة البصرة، وماجستير هندسة ميكانيكية من الجامعة نفسها.



وسيكون حيان عبدالغني نائبًا لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وسط حالة من التفاؤل في الشارع بمدى قدرته على إحداث حالة من التغيير في الشأن الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، استغلالًا للمردود الإيجابي الذي يقدمه قطاع الطاقة، خاصة النفط والغاز.وكان وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار إسماعيل، قد أكد في تصريحات متلفزة قبل أيام، أنه "لا يعرف مصيره في الحكومة الجديدة" وإن كان سيوجد بها أم لا.مَن هو حيان عبدالغني، وما يمكن أن يقدّمه هذا الوزير في المدة الزمنية المقبلة؟حيان عبدالغني عبدالزهرة من مواليد عام 1958 في البصرة، حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية عام 1979 من جامعة البصرة، وماجستير هندسة ميكانيكية من الجامعة نفسها.

وتدرج حيان في المناصب الآتية:



مدير قسم التصاميم في شركة نفط الجنوب (2000 - 2003).

مدير هيئة المشروعات في شركة نفط الجنوب (2003 - 2008).

مدير هيئة المشروعات، الوكيل الأول لمدير عام شركة نفط الجنوب (2008 - 2012).

معاون المدير العام لشؤون التراخيص، وكيل مدير عام شركة نفط الجنوب (2012 - 2015).

مدير عام شركة نفط الجنوب (2015 - 2017).

مدير عام شركة غاز الجنوب ورئيس مجلس الإدارة (2017).

رئيس مجلس الإدارة العليا لشركة غاز البصرة (2017).

تقول وزارة النفط العراقية -في إجابتها عمّن هو حيان عبدالغني وزير النفط العراقي الجديد؟-: "في سنوات إدارته "نفط الجنوب" شهدت الشركة زيادات مهمة في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز المصاحب، بعد تطوير حقول الرميلة، وغرب القرنة 1، والزبير وغرب القرنة/2، ومجنون".

وأكدت وزارة النفط أنه يحمل خبرة كبيرة تمتد إلى أكثر من 40 عامًا من العمل في القطاع النفطي.



وأوضحت أن دوره كان فاعلًا في بناء منظومة عدادات حديثة وتشغيلها لحساب كميات النفط المحملة من مواني التصدير.



وأدّى حيان عبدالغني دورًا مهمًا في إنشاء مشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي بطاقة 400 مليون قدم مكعبة قياسية، الذي يعزّز قدرة شركة غاز البصرة باستثمار 40% من إنتاج الغاز في حقل أرطاوي وصولًا إلى رفع معدلات إنتاج الشركة من الغاز المستثمر إلى 1.4 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من حقول الرميلة الشمالية، والزبير، وغرب القرنة/1.