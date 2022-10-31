"بزنز انتل".. حديث جديد عن تهربها من إجراءات تسجيل الشركات

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن "تهرب" شركة "بزنز انتل" من إجراءات تسجيلها والحصول على إجازة ممارسة العمل الأمني.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المدير المفوض لشركة بزنز انتل قد تهرب من الحضور الى مقر مديرية شؤون الشركات الامنية في وزارة الداخلية، رغم تبليغه بضرورة الحضور من اجل استكمال إجراءات تسجيل الشركة والحصول على إجازة ممارسة العمل الأمني وفق متطلبات المادة (٨ / ثانيا) من قانون الشركات الأمنية الخاصة".

ولفت المصدر الى أن "الشركة تمارس العمل الأمني منذ ١ / ١٠ / ٢٠٢٢ دون إجازة في مخالفة واضحة للمادة ٢٥ من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ والتي تفرض عقوبة الحبس وغرامة ١٠٠ مليون في حال القيام بذلك".

ووفقاً للمصدر فأن "سلطة الطيران المدني قامت بتسهيل منح الفيز لمنتسبي شركة بزنز انتل باسم سلطة الطيران المدني حصرا وبدون إتباع الإجراءات القانونية مع وزارة الداخلية".