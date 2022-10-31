إعادة فتح جسر وسط بغداد بعد ساعات من إغلاقه

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد بعد ساعات من إغلاقه.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية اعادت فتح جسر الجمهورية بعد ساعات من إغلاقه". واضاف ان "الاغلاق جاء لرفع البوابة الحديدية الموجودة هناك". وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، قطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.