الكلداني بذكرى "سيدة النجاة": كانت حافزاً لنزداد تمسكاً بأرضنا

وقال الكلداني في تغريدة على "تويتر"، "في مثل هذا اليوم سقى دم المصلّين مذبح كنيسة سيدة النجاة في بغداد. وارتقى العشرات شهداء".وأضاف "‏تلك النكبة الإرهابية في الأمس حافزاً لنزداد تمسكاً بأرضنا ووجودنا ودفاعنا عن أنفسنا كيفما تقتضي الحاجة والقضية ‏من جراح هذا الشعب انبثقت حركة بابليون"، مشدداً بالقول "في يوم فداء كهذا، نصلي للشهداء والعراق".وكانت مجموعة مسلحة بينهم انتحاريون اقتحموا، في (31 تشرين الأول 2010) كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك بمنطقة الكرادة في بغداد أثناء أداء مراسيم القداس، انتهت الحادثة بتفجير المسلحين لأنفسهم وقتل وجرح العشرات ممن كانوا بداخل الكنيسة بعد احتجازهم كرهائن.