الدفاع المدني تعلن اخماد قرابة 30 حريقاً خلال 24 ساعة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "واجبات مفارزنا المنفذة خلال 24 ساعه الماضي في عموم المحافظات كانت كالتالي:-عدد حوادث الحريق بلغت( 27) حادث حريقعدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( لايوجد)عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث ( لايوجد)واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة (لايوجد)عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث (لايوجد )وبينت، أن "اهم الحوادث المسجلة خلال 24 هي كالتالي :-محافظة المثنى: فرقنا أخمدت حريقاً اندلع داخل مساحات من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى دون تسجيل إصابات بشرية.محافظة صلاح الدين: فرق إنقاذ في محافظة صلاح الدين تنتشل بقايا عظمية مجهولة الهوية من منطقة بيجي داخل المحطة الحرارية تعود لعصابات داعش الإرهابية.محافظة نينوى: اخماد حريق داخل دار سكن بمنطقة حي العروبة في مركز محافظة الديوانية دون تسجيل إصابات بشرية .محافظة ذي قار: اخماد حريق اندلع داخل بستان في منطقة الشمامره بالقرب من نهر الفرات دون تسجيل إصابات بشرية.