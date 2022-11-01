"منهولة مجاري" تنهي حياة خمسة عمال في ميسان

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بمصرع خمسة عمال إثر سقوطهم في "منهولة مجاري" في ميسان.







وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "خمسة عمال لقوا حتفهم نتيجة سقوطهم بمنهولة مجاري في منطقة العوفية بمحافظة ميسان".