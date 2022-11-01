السجن لضابط "وهمي" مارس الابتزاز في واسط

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم اصدار حكما بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وفق احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ النافذ بحق متهم انتحل صفة ضابط في مديرية الاستخبارات من اجل ابتزاز فتاة في مدينة الكوت عن طريق برامج التواصل الاجتماعي".