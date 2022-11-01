للمطالبة بتثبيتهم.. عقود الكهرباء يتظاهرون امام وزارة المالية (صور)

السومرية نيوز – محليات



نظم المئات من عقود الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تظاهرة امام وزارة المالية للمطالبة بتثبيتهم.



وقال مراسلنا، إن "المئات من موظفي أصحاب العقود تظاهروا امام مبنى وزارة المالية بالعاصمة بغداد".



وأضاف، أن "موظفي عقود الكهرباء تظاهروا للمطالبة بتثبيتهم".



