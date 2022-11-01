الرشيد والرافدين يطلقان سلفاً جديدة

وقال الرشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "أطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار، بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار، وسلفة العقود (٥) مليون دينار".وأوضح، أن "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".من جهته، أشار الرافدين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال انجاز معاملاتهم من الفروع".