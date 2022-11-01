متظاهرو عقود الكهرباء يصلون بوابة الخضراء وسط بغداد

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين من العقود في وزارة الكهرباء وصلوا بوابة الخضراء من جهة كرادة مريم وسط العاصمة".وأضاف المصدر، أن "المتظاهرين سينتظرون هناك ما يؤول إليه اجتماع ممثليهم مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".ويطالب العقود في وزارة الكهرباء، بتثبيتهم على الملاك الدائم.