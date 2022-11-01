الكهرباء توجه ملاكاتها بالاستنفار التام

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير "وجه بالتواجد على نحو كامل وعلى مدار ٢٤ ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على ان تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة".وأضاف البيان، أنه "على كافة مديري التشكيلات متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة واعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين".