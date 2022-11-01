انسحاب الصناعيين من جناح العراق في دورة معرض بغداد

قرر الصناعيون العراقيون، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من جناح جمهورية العراق في دورة معرض بغداد الحالية.

وعزا الصناعيون في بيان لهم ذلك، "احتجاجا عن التهميش وعدم زيارة اي مسؤول حكومي في يوم الافتتاح".

وأضافوا "كذلك عدم المبالاة من قبل ذوي الشأن وعدم زيارة صنع في العراق".

وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض بغداد الدولي بمشاركة دولية بعد توقف بسبب جائحة كورونا.



