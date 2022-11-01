توجيه جديد للمرور يخص "المركبات الخصوصي"

وجهت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، بمحاسبة اصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل عمل مركبات الأجرة.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان، "نؤكد توجيهاتنا السابقة بمحاسبة اصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل عمل مركبات الأجرة كونها مخالفة مرورية".