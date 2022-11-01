إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية على القبول المركزي

وحددت الوزارة فيبيان، "المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد فضلا عن الطلبة من أصحاب مواليد 1990 ولغاية 1995 الحاصلين على معدل (95%) وفئة أخرى يجري إضافتها الى استمارة الاعتراضات".وأضافت الوزارة أن"بوابة الدراسات تستمر باستقبال الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاثنين المقبل الموافق 2022/11/7 ويتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة".