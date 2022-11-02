أمانة مجلس الوزراء تُصدر وجبة جديدة للمشمولين بقانون التعويضات

السومرية نيوز – محليات



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، أصدار وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات.



وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم قرارات صحيحة ومُعادة، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل".

وأضافت، أن "عدد اسماء الوجبة الجديدة التي سيتم تعويضها تبلغ 203 شخصاً".