الدفاع تصدر توجيهاً بشأن العقود المبرمة سابقاً – عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزير أمر بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق كافة العقود التي أبرمت في الفترة السابقة بالوزارة".وأضافت، أن "العباسي وجه بمراجعة كل العقود التي تم تغييبها بحجة سرية المعلومات التي تتضمنها".