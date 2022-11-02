"اللحاف الخرساني".. استخدام تقنية جديدة للحد من التجاوزات المائية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة الموارد المائية ستستخدم ولأول مرة في البلاد، تقنية اللحاف الخرساني بتبطين المشروعات الأروائية"، لافتة الى "استمرار الأعمال من قبل ملاكات الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري /دائرة مشروع تبطين شط الدغارة في محافظة الديوانية".وأضافت، ان "العمل تضمن تنفيذ الإملائيات الترابية والمعالجة بالجلمود وصولاً إلى المقطع التصميمي، ومن ثم تجهيز اللحاف والحقن بواسطة الكونكريت، إذ بلغت المسافة المنجزة اكثر من ٣٠٠ م.ط ولحد تاريخ اليوم، من أصل المسافة الكلية البالغة 1كم ضمن هذه المرحلة، باستخدام الآليات التخصصية التابعة للهيئة في المحافظة، مع تنفيذ أعمال رصف الحجر في بداية المشروع".وبينت، أن "العمل في محافظة واسط مستمر بتنفيذ أعمال تبطين جدول الدجيلة بتقنية اللحاف الخرساني، حيث بلغت نسب الإنجاز في المشروع مراحل متقدمة".وتعد طريقة هذا العمل، من الطرق الحديثة في تبطين المشروعات الإروائية فهي تقنية تُنفذ من دون قطع المياه عن المستفيدين وتستخدم للمرة الأولى في البلاد ؛ من أجل تقليل الضائعات المائية والحد من التجاوزات وتأمين إيصال الحصص المائية كاملة إلى المستفيدين.