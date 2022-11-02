معهد التطوير القضائي يستضيف ورشة عمل بشأن معوقات عمل محاكم النزاهة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الورشة حضرها رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية وممثل من مكتب رئيس مجلس الوزراء وعدد من قضاة التحقيق ورؤساء محاكم الجنايات في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الإشراف القضائي وجهاز الادعاء العام".وأضاف أن "الورشة أدارها عضو محكمة التمييز الاتحادية، القاضي منذر ابراهيم حيث ناقش الحاضرون المعوقات التي وردت في كتاب هيئة النزاهة ووضع المقترحات الخاصة بحلول تلك المعوقات التي تقف عائق في عمل المحاكم في سبيل انجاز القضايا الخاصة الفساد".