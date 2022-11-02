حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لزوجات وأبناء المتهمين بسرقة أموال الضرائب (وثيقة)

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، فقد "وجه البنك المركزي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجات واولاد المتهمين (حسين كاوه عبد القادر عبد العزيز بريفكاني) و (محمد فلاح عبد الله الجنابي) و (وعبد المهدي توفيق مهدي)، و (نور زهير جاسم المظفر).وتابع البنك المركزي، "في حال وجود رصيد لديكم ضرورة مفاتحة الجهة طالبة الحجز واعلامنا".