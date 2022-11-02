إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية للشهر الحالي

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس هيئة الحماية الاجتماعية في بيان ورد لـ السومرية، ان الموسوي "اطلقت، اليوم الاربعاء، مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الحالي لاكثر من مليون و(٥٠٠) الف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣١٧) مليار".وبحسب البيان، دعت الموسوي الاسر الى "التوجه الى منافذ الصرف لاستلام المبالغ".يذكر ان عدد الاسر المشمولة ممن يعيلها رجل بلغت اكثر من مليون و(٤٥) الف اسرة بعد اضافة المشمولين من الوجبة الثامنة المستوفين للشروط،فيما بلغت الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (٤٤٦) الف اسرة بعد اضافة المشمولين من الوجبة الثامنة.