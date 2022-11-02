الأنواء الجوية: أمطار رعدية يوم غد الخميس وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة وخاصة في أقسامها الغربية صباحاً تكون رعدية أحياناً ويتحسن الطقس تدريجياً قبل الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".وبين، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم البلاد".وأوضح البيان، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".