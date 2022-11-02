التعليم توافق على "جبر الكسر" في معدلات التقديم الى المجموعة الطبية

السومرية نيوز – بغداد



وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، على العمل بجبر الكسر في معدلات التقديم الى المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية.





وأوضحت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على العمل بجبر الكسر للتقديم الى تخصصات المجموعة الطبية (الطب العام - طب الأسنان - الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2023/2022 أسوة بالاختصاصات الأخرى".