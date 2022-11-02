وزير النفط يلغي أوامر تتعلق بتكليف الدرجات العليا في الوزارة (وثيقة)

وجاء في وثيقة مذيلة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة، فراس الصدر، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً إلى توجيهات وزير النفط بتاريخ 2 تشرين الثاني تقرر إلغاء جميع الأوامر الوزارية المتعلقة بتكليف الدرجات العليا بوزارتنا ابتداءً من تاريخ 8 تشرين الأول 2021، ولغاية تاريخ 27 تشرين الأول 2022".أدناه الوثيقة: