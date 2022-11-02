حريق يلتهم مخزنا في شارع الرشيد وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل مخزن مكائن خياطة في شارع الرشيد وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث حريق اندلع داخل مخزن لمكائن الخياطة داخل بناية بالطابق الأرضي في شارع الرشيد وسط بغداد".



وأضاف ان "فرقتين من الدفاع المدني توجهتا الى موقع الحادث"، موضحا ان "الحادث تحت السيطرة".