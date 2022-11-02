التعليم.. إطلاق استمارة التقديم إلى قناة خريجي مدارس المتميزين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " ضوابط التقديم اشترطت أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات".وأضافت: "في الوقت الذي يستمر فيه التقديم الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2022/11/7 فإن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تدعو الطلبة المشمولين بهذه القناة الى تثبيت خياراتهم بما لا يقل عن اختيار واحد ولغاية 50 اختيار عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".