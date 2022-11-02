وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ان تتقدم للمسافرين بالاعتذار لتأخر تنفيذ الرحلات الخارجية المسائية للناقل الوطني وذلك بسبب خلل فني نتج عن هجمة الكترونية أدت إلى توقف جميع الخوادم لنظام خطة الطيران لشركة (jeppessen) التي تقدم هذه الخدمة لشركة الخطوط الجوية العراقية والكثير من النواقل الجوية حول العالم والتي توقف رحلاتها أيضا".وأضافت: "نؤكد لكم ان الشركة تبذل ما بوسعها لاستعادة النظام في الساعات المقبلة لذا نرجو تفهم الموقف".