الحبس 4 سنوات وغرامة تناهز (3.5) مليارات بحق مدير صيرفة

دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ، وبغرامةٍ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ(2,14,000,000) ملياري دينار ومليون دولارٍ أمريكيٍّ، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة".وأضافت، أنَّ المُتَّهم أقدم على "تعاملاتٍ ماليَّةٍ" مُتحصَّلةٍ عن جريمةٍ تخصُّ أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقاراتٍ للمُتَّهم وتسجيلها باسم زوجته "المُتَّهمة الهاربة".وتابعت الدائرة، أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال".