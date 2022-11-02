انفجار خزان وقود داخل مصفى كربلاء النفطي - عاجل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "خزان وقود في إحدى عجلات نقل الاسفلت انفجر داخل مصفى كربلاء النفطي؛ بسبب خلل فني".وبين، أن "الحادث أدى إلى إصابة اثنين من العمال، وحالتهم خطرة"، لافتاً إلى أنه "جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة الامام الحسين الطبية في كربلاء".وفي 25 أيلول 2022، أعلنت وزارة النفط، عن التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء، بطاقة إنتاجية 140 الف برميل يومياً.