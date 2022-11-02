الدفاع المدني العراقي يخمد حريقاً بمنفذ في الجانب الإيراني

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع بمنفذ زرباطية في الجانب الإيراني بعد ورود طلب الاستعانة.





وقالت المديرية في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ساحة وقوف الشاحنات في الجانب الإيراني من منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط".



وأضاف البيان إن"حادث حريق اندلع مساء هذا اليوم الأربعاء بشاحنة محملة بسكيبات خشبية للسيراميك في الجانب الإيراني من المنفذ الحدودي مما اضطرها لطلب الاستعانة بفرق الدفاع المدني العراقي للسيطرة على النيران واخماد الحادث".