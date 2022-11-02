بالوثيقة.. تكليف مدير جديد لشرطة الطاقة

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تكليف اللواء نعيم فندي كباشي بإدارة مهام مدير شرطة الطاقة.

ويوم أول أمس الثلاثاء، وجه وزير الداخلية باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي.