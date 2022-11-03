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تحسبا لانهيارها.. الدفاع المدني توجه بإِخلاء أحد مباني بغداد

محليات

2022-11-03 | 04:25
تحسبا لانهيارها.. الدفاع المدني توجه بإِخلاء أحد مباني بغداد
4,233 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
أرسلت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، لجنة كشف فنية مختصة لتقييم سلامة مبنى بناية الجادرجي التجارية بعد حدوث تشققات في دعامات البناية نتيجة أعمال بناء مجاورة للمبنى في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه" تم ارسال لجنة كشف فنية موقعي مختصة لتقييم سلامة مبنى بناية الجادرجي التجارية بعد حدوث تشققات في دعامات البناية نتيجة أعمال بناء مجاورة للمبنى المذكور في منطقة المنصور ببغداد بناءً على مناشدات الواردة من المواطنين وضمن نص قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013".
 
وأضافت ان "اللجنة دونت عدة ملاحظات كان من بينها :
-ان سحب المياه الجوفية بشكل مفرط أثناء تشييد المبنى المجاور لبناية الجادرجي قيد الإنشاء تسبب بتخلخل البناية وميلانها وحدوث تشققات بالدعامات وزاد الوضع سوء عدم حقن المواد الأسمنتية اللازمة في حينها مما تسبب بتخلخل التربة وإضعاف مقاومتها للأحمال للمشروع والبنايات الأخرى وشكل خطراً حقيقي استدعى اصدار اللجنة توصيات للجهات ذات العلاقة المباشرة منها.

-إخلاء المبنى من شاغليه فوراً للحفاظ على الأرواح والممتلكات تحسباً لانهيار البناية مع إيقاف العمل بالمشروع المجاور والاستمرار بحقن المواد الأسمنتية للتربة وتدعيمها بهياكل حديده بشكل عاجل والإيعاز إلى أمانة بغداد ودائرة بلدية المنصور لمفاتحة المكتب الاستشاري في جامعة بغداد لإرسال خبراء من قبلهم للكشف على أسس بناية الجادرجي والمشروع المجاور وفحص مدى تحمل التربة للبت بتحمل للأحمال المسلطة وأخذ القرار كون البناية آيلة للسقوط من عدمه، كذلك مفاتحة محافظة بغداد مكتب المحافظ بإخلاء بناية الجادرجي فوراً كونه الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة.

أما بخصوص بناية جامعة اوروك في منطقة الكرادة، بينت المديرية انه "تم إرسال لجنة فنية من الدفاع المدني وأيضا تم طلب لجنة كشف من المكتب الاستشاري لجامعة بغداد للفحص وتقييم سلامة المبنى وما زالت أعمال اللجنة قائمة وسيتم ذكر الملاحظات حال إكمال الفحص الهندسي".
 
ودعت مديرية الدفاع المدني، "الجهات المعنية ذات العلاقة بأخذ دورها والقيام بواجباتها كل حسب تخصصه من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

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