القضاء يشدد على أهمية مكافحة الفساد الإداري

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان ناقش مع المدعين العامين أهمية دور الادعاء العام في مكافحة الفساد الإداري والأليات المناسبة لكشف جرائم الفساد الإداري ومحاسبة مرتكبيها".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد حضور رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ونائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر".