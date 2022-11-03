التربية تمنح طلبة المراحل غير المنتهية 3 درجات إضافية

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت إضافة ثلاث درجات اضافية، لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022".وفي وقت سابق من اليوم، قررت هيئة الرأي في وزارة التربية إعادة العمل بنظام المحاولات لهذا العام فقط.