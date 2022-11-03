الصحة تصدر امراً وزارياً بخصوص عمل الأطباء المقيمين (وثيقة) – عاجل

السومرية نيوز – محليات

أصدر وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، امراً وزارياً بخصوص عمل الأطباء (الدوريين والمقيمين الاقدمين).

وبحسب كتاب صادر من الوزير واطلعت عليه السومرية نيوز، فأنه "تقرر عدم شمول الاطباء (الدوريين والمقيمين الاقدمين) بنظام البصمة وعلى مدير المستشفى ورئيس الأطباء المقيمين اعداد جداول شهرية لعمل الأطباء المقيمين ومتابعة تواجدهم والتزامهم بالدوام الرسمي". كما تقرر الغاء كافة التعليمات الصادرة سابقاً بهذا الخصوص. الوثيقة ادناه: