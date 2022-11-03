النزاهة تعلن استقدام مدير عام في وزارة النقل - عاجل

الدائرة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصِّ الحالي، أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "وجود مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة وشركة" هايكون" اللبنانيَّة؛ لإنشاء مشروع محطة الديوانيَّة".وأضافت أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)؛ لإحداثه الضرر عمداً بمصالح وأموال الجهة التي يعمل فيها".