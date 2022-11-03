"الالتزام بتوقيت الرحلات".. النقل تصدر توجيهات للخطوط الجوية العراقية

وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أصدر توجيهات تخص توقيتات رحلات الخطوط الجوية العراقية"، مبيناً أن "ذلك جاء للارتقاء بالخدمة المقدمة للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية".وشدد السعداوي بحسب البيان، على "وجوب الحرص التام على عدم حدوث أي تأخير في توقيتات اقلاع الطائرات المحددة في جدول الرحلات".ولفت الى "ضرورة الالتزام بمواعيد اغلاق الكاونترات في موعدها المحدد"، مؤكداً أنه "سيتم محاسبة كل من يثبت مخالفته لهذا الامر".