التعليم توافق على تمديد التقديم الى الدراسة المسائية

وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العبودي وافق على تمديد السقف الزمني للتقديم للدراسة المسائية في الكليات والمعاهد الحكومية للفئتين العامة وذوي الشهداء فضلا عن القبول المباشر في هذه الدراسة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 2022/11/9".وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم، أن القبول السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن التعليم الموازي ولا يحق له العودة لقبوله السابق لأي سبب كان.