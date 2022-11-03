إطلاق القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي للدراسة الصباحية

السومرية نيوز – رياضة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2023/2022.



ودعت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "الجامعات الى تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة وإدخال الاختيارات من قبل الراغبين بالتقديم ضمن القناة".

وأضاف البيان ان "إجراء الاختبار سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/11/6 ولغاية الخميس الموافق 2022/11/10".