التربية توضح قرار هيئة الرأي بشأن تعليق عطلة يوم السبت

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدوام سيكون للمدارس التي تعاني الاكتظاظ على أن يتم تقدير ذلك من قبل السادة المديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات كافة".وأوضحت، أن "دوام الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة والتلاميذ سيبقى بواقع 5 أيام في الاسبوع من ضمنها يوم السبت لتقليل اكتظاظ الطلبة والتلاميذ في الصفوف".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، إن "قرار هيئة الرأي بتعليق عطلة يوم السبت، من الممكن أن يتم العمل به بعد معرفة البيانات التي تصل من المديريات العامة للتربية والدراسة الميدانية لآلية الدوام مع أعداد الطلبة وزخم هذه الأعداد، إضافة إلى الأبنية المدرسية وعدد الرحلات أو الصفوف وما يتسبب بوجود زخم في المدارس".