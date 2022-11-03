التربية توضح بشأن عطلة يوم السبت وتبين خطة الدوام (وثائق)

اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن عطلة يوم السبت فيما بينت الية تطبيقها من قبل المدارس.



ونشرت الوزارة بحسب وثائق اطلعت السومرية نيوز عليها، "توضيحا يخص عطلة يوم السبت، فيما بينت الية تطبيقها من قبل مدراء المدارس".



الوثائق ادناه: