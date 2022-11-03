المرجع السيستاني يؤكد: على الحكومة التعامل مع جميع العراقيين دون تمييز

وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن"المرجع الأعلى السيستاني يؤكد على الجميع بما فيهم المسؤولين في الحكومة باحترام حقوق البشرية والتعامل مع المواطنين من جميع الأديان والمذاهب كعراقيين فقط من دون تمييز"، مبينا انه "يوصي بالتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى باحترام وسلام وكل طرف يحترم مبادئ الآخر بعيداً عن العنف والتطرف".واضاف ان "السيستاني يوصي باستمرار على الاهتمام بالعدالة وبمبادئ التعايش السلمي ورفض أي أمر يحث على استفزاز الآخرين" لافتا الى انه"اوصى بضرورة الابتعاد عن أي شيء يحث على إثارة العنف الإعلامي والفكري".