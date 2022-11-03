بالوثائق.. تحركات برلمانية ضد "هدم جامع" داخل الخضراء

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن تحركات برلمانية تخص موضوع هدم جامع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.



واقدمت آليات مدعومة بقوة أمنية على هدم مساحة تابعة لجامع الشهيد عثمان داخل المنطقة الخضراء من اجل انشاء مجمّع سكني، فيما استغربت جهات عدّة صمت الوقف السني حتى الان.