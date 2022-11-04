الخطوط الجوية تشكل لجنة لمتابعة تقديم الخدمات وتشخيص الأخطاء

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إستناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعدواي باشرت إدارة الخطوط الجوية العراقية بإجراءات في متابعة تنفيذ الرحلات المباشرة التي تنفذها طائرات أسطول الناقل الوطني الى مختلف الوجهات المحلية والأقليمية والدولية بشكلٍ ميداني حرصاً منها على الإلتزام بمواعيدها المدرجة على جدول رحلات الشركة وعدم حدوث تأخير فيها".واضافت ان "شركة الطيران شكلت لجنة عليا لمتابعة الخدمات المقدمة على متن طائراتها إضافة الى تدقيق جميع الجوانب الخدمية الأخرى التي تسبق السفر ومنها مواعيد فتح وإغلاق الكاونترات، وكذلك إجراء إستطلاعات مباشرة مع المسافرين لتشخيص الأخطاء ومعالجتها سريعاً بما ينسجم مع تطلعاتهم".واشارت الى ان "وزير النقل كان قد أصدر أمس "الخميس" توجيهات صارمة دعا من خلالها الخطوط الجوية العراقية الى الإلتزام التام بمواعيد السفر ومنع حالات تأخير الرحلات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".