بالصور.. الصدر يؤم المصلين في مسجد الكوفة

السومرية نيوز – النجف

أمَّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، المصلين في مسجد الكوفة بمحافظة النجف الأشرف.



وبحسب مراسلنا فأن الصدر استذكر خلال خطبة الجمعة من على منبر مسجد الكوفة، تضحيات السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر، ووقوفه ضد الظلم والدكتاتورية وضرورة الالتزام بصلاة الجمعة. الصور ادناه:

