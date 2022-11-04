"محطة الخيرات".. سنوات على الإحالة وحديث عن مخالفات كبيرة (وثائق)

من هذه المخالفات وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي، وجود كلف عالية في الإحالة على اعتبار أن هناك غموضاً في ملف هذا المشروع خلال الإحالة بكلفة مضاعفة حيث لا تتجاوز الكلفة الحقيقية للعقد 3 مليارات دولار بينما الإحالة تمت بواقع 25 مليار دولار وبعقد سيادي، وفقاً للمراقبين.ودعا المراقبون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء الجديد الى مراجعة ملف هذه المحطة المهمة وتحديداً في مجال الأسعار والكلف.وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت في كانون الثاني 2013، عقدا مع شركة جالك التركية لبناء محطة الخيرات بطاقة إنتاجية تبلغ 1250 ميغاواط .ومحطة الخيرات الكهربائية البخارية مرت بعدة مشاكل، ففي 2018 تمت احالته الى شركة كار، ومن ثم الغي الامر وتمت احالته الى شركة هونداي في 2019، ومن ثم الغي الامر مجددًا واخيرا تمت احالته الى شركة هارلو.وأقرت حكومة العراق خلال اجتماعها الأسبوعي، العام الماضي 2021، توصية جديدة بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية.وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (177 لسنة 2021)، بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية - الاستثمارية (شركة هارلو الدولية بشأن رفع توصية الإحالة الصادرة عن وزارة الكهرباء، واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة كملحق عقد)، بحسب الصلاحيات المالية.وأشارت الحكومة، إلى أن التوصية ستصاحبها قيام وزارة الكهرباء بالاتفاق مع الشركة المستثمرة بالإجراءات في أدناه لضمان تأمين توفير عائدات الجباية؛ لتقليص حجم الفجوة في الإنفاق من وزارة المالية.كما تتضمن "قيام الشركة المستثمرة بتأسيس شركة متخصصة بالتسويق لتوفير فرص الاستثمار التي من شانها العمل على جذب مستهلكين صناعيين في مجال الصناعات الوسطى والثقيلة؛ بغية تقليص مسؤوليات وزارة المالية في توفير كلف شراء الطاقة من جهة، توفير الاستقرارية والاستدامة في توفير الطاقة من جهة أخرى".