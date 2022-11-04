السومرية تنشر الخطبة الكاملة للصدر في مسجد الكوفة (فيديو)

السومرية نيوز – النجف

تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، الخطبتين الكاملتين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جامع الكوفة المعظم بمحافظة النجف.



وأمَّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، المصلين في مسجد الكوفة بمحافظة النجف الأشرف.

وبحسب مراسلنا فأن الصدر استذكر خلال خطبة الجمعة من على منبر مسجد الكوفة، تضحيات السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر، ووقوفه ضد الظلم والدكتاتورية وضرورة الالتزام بصلاة الجمعة.