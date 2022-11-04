لانتحاله وظيفة عامة.. القضاء يصدر مذكرة قبض بحق "احمد الصراف" ويمنع سفره

وقال القضاء بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، انه "الى أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم "احمد سعد غانم الصراف والذي يعمل رجل اعمال".وأضاف ان ، "المتهم مطلوب لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية وفقا للمادة 160 لسنة 1983".فيما أشار مصدر قضائي الى ان "المجلس اصدر قرار منع سفر بحق المتهم".