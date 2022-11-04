الاتصالات توجه بحجب المواقع "الإباحية" في العراق

وجهت وزير الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الجمعة، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الاتصالات هيام الياسري وجهت بحجب المواقع الاباحية في العراق".