الصحة تنفي مزاعم فحص موظفي الدولة بشأن المخدرات

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توضيحا نفت فيه ما تم تداوله حول تقديم مقترح فحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات.





واضاف: "ويرجى اعتماد المصادر الرسمية حصرا للمعلومات".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي ورد لـ السومرية نيوز: "انفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من تصريح منسوب لوزارة الصحة انها تقدم مقترحاً لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات".واضاف: "ويرجى اعتماد المصادر الرسمية حصرا للمعلومات".